Menu Favorit Pencinta Kuliner Korea, Resep Korean Kimchi Fried Rice 

RadarMadura.id - Korean Kimchi Fried Rice atau kimchi bokkeumbap merupakan salah satu hidangan khas Korea Selatan yang cocok bagi pencinta makanan bercita rasa pedas dan gurih.

Menu ini menggunakan kimchi sebagai bahan utama yang memberikan sensasi asam segar sekaligus aroma fermentasi yang khas.

Advertisement Perpaduan nasi, bumbu Korea, dan berbagai pelengkap membuat hidangan ini memiliki rasa yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya.

Menariknya, resep Korean Kimchi Fried Rice cukup praktis sehingga bisa dibuat sendiri di rumah tanpa membutuhkan banyak peralatan memasak.

Salah satu keistimewaan nasi goreng kimchi terletak pada penggunaan kimchi yang sudah melalui proses fermentasi.

Advertisement Semakin matang kimchi, biasanya semakin kuat pula rasa asam yang dihasilkan sehingga memberikan karakter tersendiri pada masakan.

Untuk memperkaya cita rasa, hidangan ini biasanya menggunakan gochujang atau pasta cabai khas Korea, kecap asin, dan minyak wijen.

Kombinasi tersebut menghasilkan nasi goreng dengan warna kemerahan, aroma harum, serta rasa pedas gurih yang menggugah selera.

Selain mudah dibuat, Korean Kimchi Fried Rice juga bisa dikreasikan menggunakan berbagai bahan tambahan.