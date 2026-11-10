Resep Bubur Sumsum Tradisional dengan Siraman Gula Merah yang Manisnya Pas dan Menggugah Selera

RadarMadura.id - Bubur sumsum merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang masih digemari berbagai kalangan hingga sekarang.

Hidangan berbahan dasar tepung beras ini dikenal memiliki tekstur lembut, rasa gurih dari santan, serta aroma harum daun pandan.

Advertisement Perpaduan bubur putih dengan kuah gula merah menghasilkan cita rasa manis dan gurih yang cocok dinikmati kapan saja.

Selain sering dijadikan menu takjil, bubur sumsum juga bisa menjadi camilan keluarga maupun hidangan penutup setelah makan.

Keistimewaan bubur sumsum terletak pada bahan pembuatannya yang sederhana dan mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket.

Advertisement Tepung beras menjadi bahan utama yang menghasilkan tekstur kental sekaligus lembut ketika dimasak dengan santan.

Sementara itu, daun pandan memberikan aroma khas yang membuat hidangan semakin menggugah selera.

Agar hasilnya tidak menggumpal, adonan perlu diaduk secara konsisten selama proses pemasakan.

Menariknya, membuat bubur sumsum sendiri di rumah tidak membutuhkan peralatan dapur khusus ataupun teknik memasak yang rumit.