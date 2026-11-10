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Food & Travel

Resep Milo Puding Dingin, Lembut dan Creamy dengan Rasa Cokelat Pekat dan Topping Sesuai Selera

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Milo Puding Lembut dan Nyokelat, Dessert Sederhana yang Cocok Jadi Camilan Keluarga
Resep Milo Puding Lembut dan Nyokelat, Dessert Sederhana yang Cocok Jadi Camilan Keluarga

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RadarMadura.id - Puding Milo menjadi salah satu pilihan dessert sederhana yang menarik untuk disajikan sebagai camilan keluarga.

Perpaduan susu, cokelat malt, dan tekstur puding yang lembut menghasilkan cita rasa manis yang disukai berbagai kalangan.

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Selain cocok dinikmati saat bersantai, hidangan ini juga bisa menjadi sajian penutup setelah makan bersama.

Menariknya, resep Milo puding tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan sehingga dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan Milo puding cukup mudah diperoleh di minimarket maupun toko bahan makanan.

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Bubuk Milo menjadi komponen penting karena memberikan aroma khas cokelat malt sekaligus warna cokelat yang menggugah selera.

Agar teksturnya lebih creamy, adonan dapat dikombinasikan dengan susu cair dan sedikit susu kental manis.

 Penggunaan takaran bahan yang tepat juga membantu menghasilkan puding yang lembut, tidak terlalu padat, dan mudah dinikmati.

Dari segi penyajian, Milo puding dapat dikreasikan menggunakan berbagai topping sesuai selera.

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Editor : Amin Bashiri
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