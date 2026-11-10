Bukan Cireng Biasa, Resep Cireng Isi Jajanan Khas Sunda Hadir dengan Isian Saus Keju Creamy

RadarMadura.id - Cireng isi kuah keju menjadi salah satu kreasi jajanan berbahan tepung tapioka yang menarik untuk dicoba di rumah.

Berbeda dari cireng pada umumnya yang hanya disajikan dengan sambal rujak, varian ini menghadirkan sensasi keju gurih di bagian dalam.

Advertisement Perpaduan kulit cireng yang renyah di luar dan kenyal di dalam dengan isian saus keju memberikan pengalaman rasa yang lebih istimewa.

Camilan ini cocok dinikmati saat bersantai, menjadi teman minum teh, maupun disajikan sebagai hidangan untuk keluarga.

Cireng sendiri merupakan makanan khas Sunda yang namanya berasal dari singkatan aci digoreng.

Advertisement Bahan utamanya berupa tepung tapioka yang diolah bersama bumbu sederhana hingga menghasilkan tekstur kenyal setelah digoreng.

Dalam kreasi kali ini, adonan cireng dibuat sebagai kulit untuk membungkus saus keju yang lembut dan gurih.

Penggunaan keju cheddar dan susu cair menghasilkan isian bercita rasa creamy yang semakin nikmat ketika disantap dalam keadaan hangat.

Cara membuat cireng isi kuah keju sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi membutuhkan perhatian pada tekstur adonan dan kekentalan saus.