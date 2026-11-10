Rahasia Cheese Stick Crispy yang Tidak Mudah Patah dan Tetap Garing, Stok Camilan untuk Hari Raya

RadarMadura.id - Cheese stick crispy menjadi salah satu camilan gurih yang banyak disukai karena memiliki tekstur renyah dengan aroma keju yang menggugah selera.

Bentuknya yang memanjang dan ukurannya praktis membuat makanan ini mudah dinikmati kapan saja, baik saat bersantai maupun berkumpul bersama keluarga.

Advertisement Perpaduan tepung, margarin, telur, dan keju menghasilkan cita rasa gurih yang khas dalam setiap gigitan.

Selain mudah ditemukan di toko camilan, cheese stick juga bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana di dapur rumah.

Salah satu daya tarik cheese stick terletak pada teksturnya yang garing dan tidak mudah melempem apabila diolah dengan benar.

Advertisement Keju cheddar menjadi bahan penting karena memberikan rasa asin gurih sekaligus aroma yang semakin kuat setelah digoreng.

Penggunaan tepung tapioka juga membantu menghasilkan tekstur yang lebih renyah ketika camilan sudah matang.

Tak heran jika cheese stick sering dijadikan suguhan saat hari raya, teman minum teh, hingga pilihan camilan untuk anak-anak.

Membuat cheese stick crispy sebenarnya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.