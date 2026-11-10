Cukup Gunakan Oreo dan Cream Cheese, Kamu Bisa Membuat Oreo Truffles Lembut Berbalut Cokelat 

RadarMadura.id - Oreo truffles menjadi salah satu kreasi dessert sederhana yang menarik untuk dicoba di rumah.

Camilan berbentuk bola-bola kecil ini memadukan biskuit Oreo yang dihancurkan dengan cream cheese, kemudian dilapisi cokelat leleh.

Advertisement Perpaduan tekstur lembut di bagian dalam dan lapisan cokelat yang renyah membuat hidangan ini memiliki sensasi berbeda saat digigit.

Selain cocok dijadikan teman bersantai, Oreo truffles juga bisa menjadi sajian manis untuk acara keluarga maupun hadiah spesial.

Keistimewaan resep Oreo truffles terletak pada penggunaan bahan yang sederhana dan proses pembuatan yang tidak membutuhkan oven.

Advertisement Biskuit Oreo memberikan rasa cokelat sekaligus krim manis, sedangkan cream cheese menghasilkan tekstur lembut dengan sedikit sentuhan rasa gurih.

Lapisan cokelat di bagian luar membuat tampilannya semakin menarik dan memberikan sensasi manis yang lebih kaya.

Tidak heran jika dessert ini sering dijadikan pilihan bagi pencinta camilan cokelat.

Proses pembuatan Oreo truffles juga relatif mudah sehingga cocok dicoba oleh pemula yang baru belajar membuat dessert.