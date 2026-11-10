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Food & Travel

Resep Curry Udon Homemade dengan Rasa Gurih dan Aroma Rempah yang Kuat, Inspirasi ala Marugame Udon 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Curry Udon ala Marugame Udon, Mi Jepang Berkuah Kari Kental yang Gurih dan Menghangatkan
Resep Curry Udon ala Marugame Udon, Mi Jepang Berkuah Kari Kental yang Gurih dan Menghangatkan

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RadarMadura.id - Curry udon menjadi salah satu hidangan mi Jepang yang cocok dinikmati ketika ingin menyantap makanan berkuah dengan rasa gurih dan kaya rempah.

Menu ini dikenal melalui perpaduan udon bertekstur kenyal dengan kuah kari yang kental, hangat, serta memiliki aroma menggugah selera.

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Salah satu versi yang populer di kalangan pencinta kuliner Jepang adalah curry udon ala Marugame Udon.

Kabar baiknya, hidangan tersebut bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan.

Ciri khas curry udon terletak pada kuah kari yang menyelimuti mi, bukan sekadar kaldu bening seperti pada udon tradisional.

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Rasa gurihnya berasal dari kombinasi kaldu, bumbu kari Jepang, kecap asin, dan sedikit pemanis untuk menghasilkan cita rasa seimbang.

Tambahan daging sapi iris tipis, bawang bombai, serta daun bawang membuat hidangan terasa semakin lengkap.

Tekstur udon yang tebal juga mampu menyerap kuah sehingga setiap suapan terasa kaya rasa.

Untuk mendapatkan sensasi curry udon ala restoran, pemilihan bahan dan pengolahan kuah perlu diperhatikan.

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Editor : Amin Bashiri
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