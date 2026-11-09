Cara Membuat Cendol Kecobong dengan Tekstur Kenyal dan Tidak Mudah Hancur

RadarMadura.id - Cendol kecobong menjadi salah satu pilihan minuman tradisional yang menarik untuk disajikan sebagai pelepas dahaga, terutama ketika cuaca sedang panas.

Minuman berbahan dasar tepung ini menawarkan tekstur kenyal dengan perpaduan kuah santan dan gula merah yang menghasilkan rasa manis serta gurih.

Advertisement Penampilannya yang sederhana justru menjadi daya tarik tersendiri karena menghadirkan nuansa jajanan tradisional yang masih digemari berbagai kalangan.

Dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan, cendol kecobong bisa dibuat sendiri di rumah tanpa membutuhkan peralatan khusus.

Keunikan cendol kecobong terletak pada bentuk dan tekstur adonan cendol yang menjadi komponen utama minuman tersebut.

Advertisement Adonan yang dimasak hingga mengental kemudian dicetak menjadi potongan kecil memanjang dengan tekstur kenyal ketika digigit.

Perpaduan tepung, santan, dan gula merah menciptakan cita rasa yang sederhana tetapi mampu memberikan sensasi menyegarkan.

Agar hasilnya lebih nikmat, pemilihan bahan berkualitas dan pengolahan setiap komponen perlu diperhatikan sejak awal.

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Bahan-Bahan Cendol Kecobong

Sebelum memulai proses memasak, siapkan beberapa bahan berikut untuk menghasilkan cendol dengan tekstur kenyal dan kuah yang lezat.