Resep Mie Celor Khas Palembang Dengan Kuah Santan dan Kaldu Udang Lebih Pekat Tanpa Bau Amis

RadarMadura.id - Mie celor merupakan salah satu kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan, yang terkenal dengan kuah kental bercita rasa gurih dan aroma udang yang menggoda.

Hidangan ini memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sajian mi berkuah lainnya karena menggunakan perpaduan santan dan kaldu udang sebagai bahan utama.

Advertisement Mi kuning berukuran besar disajikan bersama tauge, telur rebus, irisan daun bawang, serta bawang goreng sebagai pelengkap.

Kombinasi tersebut menghasilkan hidangan hangat dengan rasa gurih, creamy, dan sedikit manis yang cocok dinikmati kapan saja.

Keistimewaan mie celor Palembang terletak pada kuahnya yang memiliki tekstur lebih pekat dibandingkan kuah mi pada umumnya.

Advertisement Kaldu udang menjadi salah satu kunci utama untuk menghasilkan aroma laut yang kuat sekaligus memperkaya rasa kuah.

Penggunaan santan dan campuran tepung terigu membuat kuah terasa lebih lembut serta menyelimuti setiap helai mi.

Tidak heran jika kuliner tradisional ini menjadi salah satu makanan khas Palembang yang banyak dicari pencinta kuliner Nusantara.

Bahan-Bahan Mie Celor Palembang

Untuk membuat mie celor rumahan, siapkan bahan-bahan berikut agar cita rasanya semakin mendekati sajian aslinya.