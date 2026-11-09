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Food & Travel

Resep Vanilla Choco Regal Puding yang Memadukan Rasa Susu, Cokelat, dan Biskuit Renyah

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Vanilla Choco Regal Puding, Dessert Tiga Lapisan dengan Perpaduan Vanila Creamy, Cokelat Lembut, dan Biskuit Renyah
Resep Vanilla Choco Regal Puding, Dessert Tiga Lapisan dengan Perpaduan Vanila Creamy, Cokelat Lembut, dan Biskuit Renyah

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RadarMadura.id - Vanilla choco Regal puding menjadi salah satu kreasi dessert rumahan yang menarik untuk dicoba karena menghadirkan perpaduan tiga rasa dalam satu sajian.

Hidangan ini menggabungkan kelembutan puding vanila, rasa cokelat yang legit, serta sensasi renyah dari biskuit Marie Regal.

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Perbedaan tekstur dan warna pada setiap lapisan membuat tampilannya terlihat cantik sehingga cocok disajikan sebagai hidangan penutup saat berkumpul bersama keluarga.

Selain memiliki cita rasa yang menggugah selera, proses pembuatannya juga cukup sederhana dan tidak membutuhkan oven.

Daya tarik vanilla choco Regal puding terletak pada kombinasi bahan yang menghasilkan rasa manis, gurih, dan sedikit pahit dari cokelat.

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Lapisan vanila memberikan aroma lembut dengan tekstur creamy, sementara bagian cokelat menghadirkan karakter rasa yang lebih kuat.

Biskuit Regal menjadi pelengkap yang memberikan sensasi berbeda ketika disantap bersama puding.

Perpaduan tersebut membuat dessert ini cocok dinikmati dalam keadaan dingin, terutama setelah disimpan beberapa jam di lemari pendingin.

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Bahan-Bahan Vanilla Choco Regal Puding

Sebelum mulai memasak, siapkan bahan-bahan berikut untuk membuat tiga lapisan puding dengan tekstur lembut dan rasa yang seimbang.

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Editor : Amin Bashiri
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