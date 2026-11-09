Resep Roti Tawar Gulung Abon Tanpa Oven di Rumah, Cukup Pakai Teflon untuk Sarapan Pagi

RadarMadura.id - Roti tawar gulung abon bisa menjadi pilihan camilan sederhana bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Perpaduan roti tawar yang lembut, isian abon gurih, serta lapisan saus dan taburan abon di bagian luar membuat hidangan ini terasa istimewa.

Advertisement Bentuknya yang mungil dan praktis juga cocok disajikan sebagai teman minum teh, bekal sekolah, hingga suguhan untuk tamu.

Menariknya, bahan-bahan untuk membuat roti gulung ini mudah ditemukan di toko maupun pasar tradisional.

Salah satu keunggulan resep roti tawar gulung abon terletak pada proses pembuatannya yang relatif sederhana.

Advertisement Tidak diperlukan oven ataupun peralatan khusus karena roti dapat dimatangkan menggunakan teflon.

Tekstur roti yang dipipihkan membuatnya lebih mudah digulung dan mampu mempertahankan bentuk setelah diberi isian.

Agar hasilnya maksimal, pilih roti tawar yang masih segar supaya tidak mudah retak ketika dibentuk.

Bahan-Bahan Roti Tawar Gulung Abon

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 8 gulungan: