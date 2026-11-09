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Food & Travel

Bukan Cuma Digoreng atau Dibumbu Balado, Ikan Tongkol Bisa Diolah Menjadi Semur Kecap Manis

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Semur Tongkol, Olahan Ikan Berbumbu Kecap dengan Kuah Rempah yang Meresap dan Gurih, Cocok Jadi Menu Makan Keluarga
Resep Semur Tongkol, Olahan Ikan Berbumbu Kecap dengan Kuah Rempah yang Meresap dan Gurih, Cocok Jadi Menu Makan Keluarga

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RadarMadura.id - Semur tongkol menjadi salah satu pilihan hidangan rumahan yang menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma rempah yang menggugah selera.

Menggunakan ikan tongkol sebagai bahan utama, masakan ini menghadirkan cita rasa berbeda dari semur daging maupun ayam yang lebih sering dijumpai.

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 Bumbu kecap yang dipadukan dengan bawang merah, bawang putih, kemiri, serta rempah pilihan membuat rasa ikan semakin kaya.

Selain cocok disantap bersama nasi putih hangat, semur tongkol juga bisa menjadi alternatif menu harian yang praktis dan ekonomis.

Keistimewaan semur tongkol terletak pada kemampuan bumbunya meresap hingga ke bagian dalam ikan.

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Tekstur daging tongkol yang cukup padat membuatnya cocok dimasak bersama kuah berbumbu tanpa mudah hancur.

 Penggunaan kecap manis memberikan warna cokelat pekat sekaligus rasa manis yang berpadu dengan gurihnya rempah.

Agar hasil masakan lebih nikmat, ikan sebaiknya digoreng sebentar sebelum dimasak bersama bumbu semur.

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Bahan-Bahan Semur Tongkol

Sebelum memulai proses memasak, siapkan bahan-bahan berikut untuk menghasilkan semur tongkol dengan kuah kental dan bumbu yang meresap.

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Editor : Amin Bashiri
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