Resep Stik Tahu Gurih Bisa Dibuat Tanpa Peralatan Khusus, Cocok Disajikan dengan Saus Sambal 

RadarMadura.id - Stik tahu menjadi salah satu pilihan camilan rumahan yang menarik karena dibuat dari bahan sederhana dengan proses pengolahan yang tidak rumit.

Makanan ini menawarkan perpaduan tekstur renyah di bagian luar dan rasa gurih dari tahu yang menjadi bahan utamanya.

Advertisement Bentuknya yang memanjang membuat stik tahu mudah disantap, baik sebagai teman minum teh maupun pelengkap hidangan keluarga.

Dengan tambahan bawang putih dan aneka bumbu, tahu biasa bisa diolah menjadi camilan yang lebih menggugah selera.

Salah satu kunci keberhasilan membuat stik tahu adalah memilih tahu putih yang memiliki tekstur cukup padat.

Advertisement Tahu perlu dihancurkan dan dicampur dengan tepung serta bumbu hingga menghasilkan adonan yang mudah dibentuk.

Penggunaan tepung tapioka membantu menciptakan tekstur lebih renyah setelah digoreng, sedangkan tepung terigu berfungsi menjaga adonan tetap menyatu.

Takaran bahan juga perlu diperhatikan agar stik tidak terlalu keras atau justru mudah hancur ketika dimasak.

Baca Juga: Resep Donat Ayam Homemade yang Bisa Jadi Peluang Bisnis Kuliner

Bahan-Bahan Stik Tahu

Untuk membuat sekitar 20–25 stik tahu, siapkan bahan berikut: