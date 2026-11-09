Kreasi Tepung Ketan yang Berbeda dari Biasanya, Resep Chocolate Tangyuan Isi Cokelat Lumer 

RadarMadura.id - Chocolate tangyuan merupakan kreasi camilan manis yang memadukan tradisi hidangan bola ketan Asia dengan cita rasa cokelat yang disukai banyak orang.

Makanan ini memiliki bentuk bulat dengan tekstur kulit kenyal dan bagian tengah berisi cokelat yang meleleh ketika digigit.

Advertisement Biasanya tangyuan disajikan dalam kuah hangat, tetapi versi cokelat juga bisa dinikmati tanpa kuah sebagai hidangan penutup.

Perpaduan rasa manis, aroma cokelat, dan tekstur kenyal membuatnya menarik untuk dicoba di rumah.

Bahan utama untuk membuat chocolate tangyuan adalah tepung ketan yang dicampur air hingga membentuk adonan lembut.

Advertisement Sementara itu, bagian isi dapat menggunakan cokelat batang, chocolate chips, atau pasta cokelat yang mudah meleleh saat terkena panas.

Agar isian tidak bocor ketika direbus, adonan perlu dibentuk dengan ketebalan yang cukup dan ditutup rapat.

Proses pembuatannya tidak membutuhkan oven sehingga cocok bagi pemula yang ingin mencoba resep camilan berbeda.

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Bahan-Bahan Chocolate Tangyuan

Berikut bahan yang dibutuhkan untuk membuat sekitar 12–15 bola ketan cokelat: