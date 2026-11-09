Resep Donat Ayam Homemade yang Bisa Jadi Peluang Bisnis Kuliner

RadarMadura.id - Donat selama ini identik dengan camilan bercita rasa manis yang dilengkapi gula halus, meses, atau aneka krim.

Namun, kreasi donat ayam menawarkan pengalaman berbeda melalui perpaduan adonan roti yang empuk dengan isian daging ayam berbumbu gurih.

Advertisement Sajian ini cocok dijadikan alternatif camilan keluarga, bekal sekolah, hingga menu teman minum teh dan kopi.

Selain rasanya menarik, donat ayam juga memiliki nilai jual karena menghadirkan variasi makanan yang berbeda dari donat pada umumnya.

Keistimewaan donat ayam terletak pada kombinasi tekstur adonan yang lembut dengan isian ayam yang kaya bumbu.

Advertisement Daging ayam dapat diolah bersama bawang putih, bawang bombai, lada, dan sedikit saus agar menghasilkan rasa gurih yang meresap.

Isian tersebut kemudian dibungkus menggunakan adonan donat sebelum digoreng hingga berwarna kuning keemasan.

Hasilnya adalah camilan dengan bagian luar yang lembut, bagian dalam yang mengenyangkan, serta aroma ayam yang menggugah selera.

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Bahan-Bahan Donat Ayam

Untuk membuat donat ayam rumahan, siapkan bahan-bahan berikut agar menghasilkan adonan yang empuk dan isian yang lezat.