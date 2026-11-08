Resep Soto Belitung dengan Potongan Daging Sapi, Kentang, dan Emping Melinjo

RadarMadura.id - Soto Belitung merupakan salah satu kuliner khas Nusantara yang menawarkan perpaduan rasa gurih, kaya rempah, dan tekstur kuah yang begitu khas.

Berbeda dari soto ayam pada umumnya, hidangan asal Kepulauan Bangka Belitung ini dikenal menggunakan kuah santan berbumbu yang memberikan sensasi lebih creamy.

Advertisement Potongan daging sapi atau ayam dapat digunakan sebagai bahan utama, kemudian disajikan bersama kentang, emping, serta pelengkap lainnya.

Cita rasanya yang kuat membuat soto Belitung menarik untuk dicoba sebagai menu makan siang maupun hidangan spesial bersama keluarga.

Advertisement Bahan-Bahan Soto Belitung

Untuk membuat soto Belitung di rumah, siapkan bahan utama dan bumbu rempah yang akan menjadi dasar cita rasa kuahnya.

Penggunaan santan menjadi salah satu bagian penting karena menghasilkan tekstur kuah yang lebih gurih dan lembut.

Daging sapi bisa dipilih untuk mendapatkan rasa kaldu yang kuat, sedangkan daging ayam dapat menjadi alternatif sesuai selera.

Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sekitar 4 porsi soto Belitung.

• 500 gram daging sapi, potong sesuai selera.