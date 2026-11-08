Wajib Masuk Daftar Menu Mingguan, Resep Oseng Ayam Bumbu Taichan yang Lezat Bikin Makan Makin Lahap

RadarMadura.id - Oseng ayam bumbu taichan bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan ayam dengan cita rasa berbeda.

Perpaduan daging ayam yang empuk, bumbu gurih, serta sentuhan rasa pedas membuat masakan ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat.

Advertisement Bumbu gaichan yang kaya rasa memberikan karakter tersendiri sehingga hidangan sederhana terasa lebih istimewa.

Menariknya, resep oseng ayam ini tidak membutuhkan teknik memasak rumit dan bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar.

Advertisement Bahan-Bahan Oseng Ayam Bumbu Taichan

Untuk menghasilkan oseng ayam yang lezat, gunakan daging ayam segar agar teksturnya tetap empuk setelah dimasak.

Bagian paha ayam tanpa tulang bisa menjadi pilihan karena memiliki tekstur lebih juicy, tetapi bagian dada juga dapat digunakan sesuai selera.

Perpaduan bawang, cabai, saus, dan bumbu pelengkap akan menghasilkan cita rasa gurih, manis, serta sedikit pedas.

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 3–4 porsi oseng ayam bumbu Taichan.

• 500 gram daging ayam fillet, potong kecil.