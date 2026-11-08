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Food & Travel

Cara Membuat Tahu Puyuh Goreng yang Tidak Mudah Hancur, Lengkap dengan Takaran Bahan dan Bumbu 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Tahu Puyuh Goreng, Camilan Gurih Berisi Telur Puyuh yang Renyah di Luar dan Lembut di Dalam
Resep Tahu Puyuh Goreng, Camilan Gurih Berisi Telur Puyuh yang Renyah di Luar dan Lembut di Dalam

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RadarMadura.id - Tahu puyuh goreng bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang sederhana, tetapi memiliki rasa istimewa berkat perpaduan tahu lembut dan telur puyuh di dalamnya.

Hidangan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh, bekal sekolah, hingga lauk pendamping nasi hangat.

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Bagian luarnya terasa gurih dengan lapisan tepung yang renyah, sementara bagian dalamnya menyimpan telur puyuh yang memberikan tekstur berbeda dalam setiap gigitan.

Tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan, resep tahu puyuh goreng dapat dibuat sendiri menggunakan peralatan dapur sederhana.

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Bahan-Bahan Tahu Puyuh Goreng

Untuk menghasilkan tahu puyuh goreng yang enak, pilih tahu putih dengan tekstur cukup padat agar mudah dibentuk dan tidak gampang hancur ketika digoreng.

Telur puyuh sebaiknya direbus terlebih dahulu hingga matang, kemudian dikupas sebelum dimasukkan ke dalam adonan tahu.

Beberapa bumbu sederhana diperlukan untuk memperkuat rasa gurih sekaligus menghilangkan aroma langu dari tahu.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 12 buah tahu puyuh goreng.

• 300 gram tahu putih.

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Editor : Amin Bashiri
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