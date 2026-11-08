Jangan Hanya Direbus, Coba Resep Sup Jagung Khas Gorontalo dengan Kuah Kaldu yang Lezat

RadarMadura.id - Sup jagung khas Gorontalo menjadi salah satu pilihan hidangan rumahan yang menarik untuk dicoba karena menawarkan perpaduan rasa gurih, segar, dan manis alami dari jagung.

Kuliner ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun hidangan hangat ketika berkumpul bersama keluarga.

Advertisement Bahan utamanya berupa jagung manis yang dipadukan dengan aneka sayuran, bumbu sederhana, serta kuah kaldu yang memberikan cita rasa nikmat.

Selain mudah dibuat, resep sup jagung Gorontalo juga bisa dikreasikan menggunakan bahan tambahan seperti udang atau ayam agar rasanya semakin kaya.

Bahan-Bahan Sup Jagung Khas Gorontalo

Advertisement Sebelum mulai memasak, pastikan seluruh bahan sudah disiapkan agar proses pengolahan berjalan lebih praktis.

Pilih jagung manis yang masih segar supaya rasa manis alaminya terasa ketika bercampur dengan kuah.

Penggunaan kaldu juga membantu menghasilkan rasa gurih tanpa perlu menambahkan terlalu banyak penyedap.

Berikut bahan-bahan untuk membuat sekitar empat porsi sup jagung khas Gorontalo versi rumahan.

• 3 buah jagung manis segar, sisir bijinya.