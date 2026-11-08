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Food & Travel

Camilan Sederhana yang Selalu Dicari, Resep Kacang Kribo untuk Teman Minum Teh atau Kopi

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Kacang Kribo Renyah dan Gurih, Camilan Rumahan dengan Balutan Tepung Keriting yang Bikin Ketagihan
Resep Kacang Kribo Renyah dan Gurih, Camilan Rumahan dengan Balutan Tepung Keriting yang Bikin Ketagihan

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RadarMadura.id - Kacang kribo menjadi salah satu camilan rumahan yang cocok disajikan saat berkumpul bersama keluarga, menjamu tamu, atau dijadikan isian stoples untuk hari istimewa.

 Camilan ini memiliki ciri khas berupa lapisan tepung keriting yang menyelimuti setiap butir kacang sehingga tampilannya berbeda dari kacang goreng biasa.

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Perpaduan rasa gurih, tekstur renyah, dan aroma bawang membuat kacang kribo disukai berbagai kalangan.

Kabar baiknya, resep kacang kribo cukup mudah dipraktikkan di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Bahan-Bahan Kacang Kribo

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Untuk mendapatkan kacang kribo yang renyah dan memiliki lapisan tepung bertekstur keriting, pemilihan bahan perlu diperhatikan sejak awal.

Gunakan kacang tanah berkualitas baik, berukuran relatif seragam, dan tidak berbau tengik.

Tepung terigu menjadi bahan utama pembentuk lapisan, sedangkan tepung tapioka membantu menghasilkan tekstur yang lebih garing.

Berikut bahan yang perlu disiapkan sebelum mulai memasak.

• 500 gram kacang tanah kupas.

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Editor : Amin Bashiri
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