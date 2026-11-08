Resep Cokelat Peanut Butter Smoothie Homemade Alternatif Minuman Kekinian yang Tak Perlu Dibeli

RadarMadura.id - Cokelat peanut butter smoothie bisa menjadi pilihan minuman rumahan bagi pencinta perpaduan rasa cokelat dan selai kacang.

Minuman ini menawarkan sensasi creamy dengan rasa manis, gurih, serta aroma kacang yang khas dalam satu gelas.

Advertisement Selain cocok dinikmati saat cuaca panas, smoothie ini juga bisa menjadi menu sarapan praktis atau camilan untuk mengganjal rasa lapar.

Cara membuatnya relatif sederhana karena bahan-bahannya mudah ditemukan di minimarket maupun toko bahan makanan.

Bahan-Bahan Cokelat Peanut Butter Smoothie

Advertisement Untuk menghasilkan tekstur smoothie yang lembut dan tidak terlalu encer, pemilihan bahan perlu diperhatikan.

Pisang matang dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk memberikan rasa manis alami sekaligus membantu menciptakan konsistensi yang kental.

Sementara itu, peanut butter memberikan cita rasa gurih yang berpadu dengan karakter cokelat.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat dua porsi cokelat peanut butter smoothie.

• 2 buah pisang matang ukuran sedang.