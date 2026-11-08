Manisnya Gula Melaka Berpadu dengan Gurih Santan, Begini Cara Membuat Kue Kukus Lembut dan Harum 

RadarMadura.id - Kue gula melaka kukus menjadi salah satu pilihan camilan tradisional yang menarik untuk disajikan bersama keluarga.

Kue ini memiliki cita rasa manis legit dari gula melaka atau gula aren khas Asia Tenggara yang berpadu dengan aroma harum pandan dan gurihnya santan.

Advertisement Teksturnya yang lembut dan sedikit kenyal membuat setiap potongannya terasa nikmat, terutama ketika disantap bersama secangkir teh atau kopi hangat.

Menariknya, proses pembuatan kue gula melaka kukus tidak membutuhkan oven sehingga bisa dipraktikkan menggunakan peralatan dapur sederhana.

Bahan-Bahan Kue Gula Melaka Kukus

Advertisement Untuk menghasilkan kue yang lembut dengan rasa manis merata, pemilihan bahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Gula melaka atau gula aren digunakan sebagai pemanis utama sekaligus memberikan aroma karamel yang khas pada adonan.

Santan membantu menghasilkan tekstur kue yang lebih lembut, sedangkan daun pandan memberikan aroma alami yang semakin menggugah selera.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 10–12 potong kue gula melaka kukus.

• 200 gram gula melaka atau gula aren, sisir halus.