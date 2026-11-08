Resep Tahu Bulat Anti Gagal untuk Pemula, Perhatikan Proses Mengurangi Air pada Tahu 

RadarMadura.id - Tahu bulat menjadi salah satu jajanan kaki lima yang mudah ditemukan dan memiliki banyak penggemar.

Bentuknya yang mungil, bagian luar renyah, serta bagian dalam berongga membuat camilan ini selalu menarik untuk dinikmati selagi hangat.

Advertisement Meski sering dijual menggunakan mobil keliling, tahu bulat sebenarnya bisa dibuat sendiri di rumah tanpa membutuhkan bahan yang rumit.

Kunci keberhasilannya terletak pada pemilihan tahu, pengolahan adonan, dan teknik menggoreng dengan suhu minyak yang tepat.

Bahan-Bahan Tahu Bulat

Advertisement Untuk membuat tahu bulat yang mengembang dan memiliki bagian tengah kopong, gunakan tahu putih yang tidak terlalu basah.

Kandungan air berlebih dapat membuat adonan sulit dibentuk dan hasil gorengan kurang maksimal.

Tahu perlu diperas terlebih dahulu sebelum dicampurkan dengan bumbu serta bahan pengembang.

Berikut daftar bahan yang bisa disiapkan untuk menghasilkan sekitar 15–20 buah tahu bulat.

• 500 gram tahu putih.