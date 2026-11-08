Menu Favorit Pencinta Masakan Padang, Resep Ayam Pop dan Tips agar Bumbunya Meresap di Mulut

RadarMadura.id - Ayam pop merupakan salah satu hidangan khas Minangkabau yang terkenal dengan tampilan pucat, tekstur daging lembut, dan cita rasa gurih.

Berbeda dari ayam goreng pada umumnya, hidangan ini tidak mengandalkan kulit berwarna kecokelatan atau balutan tepung renyah.

Advertisement Ayam terlebih dahulu dimasak bersama bumbu dan air kelapa, kemudian digoreng sebentar agar bagian luarnya tetap lembut.

Perpaduan ayam pop dengan sambal merah khas rumah makan Padang membuat hidangan ini semakin menggugah selera.

Bahan-Bahan Ayam Pop

Advertisement Rahasia kelezatan ayam pop terletak pada penggunaan ayam segar dan bumbu sederhana yang meresap hingga ke bagian daging.

Ayam kampung bisa dipilih untuk menghasilkan rasa lebih kuat, sementara ayam negeri dapat digunakan jika menginginkan tekstur yang lebih lunak.

Air kelapa menjadi salah satu bahan penting karena memberikan rasa gurih alami sekaligus membantu proses memasak.

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar empat porsi ayam pop.

Bahan ayam pop:

• 1 ekor ayam, potong menjadi 4–8 bagian dan buang kulitnya.