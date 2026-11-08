Menu Makan Siang Lebih Istimewa dengan Gurame Goreng Sambal Mangga

RadarMadura.id - Gurame goreng sambal mangga menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang menawarkan perpaduan rasa gurih, renyah, asam, dan pedas dalam satu hidangan.

Daging ikan gurame yang lembut terasa semakin nikmat ketika disandingkan dengan sambal mangga muda yang segar.

Advertisement Irisan mangga memberikan sensasi asam alami sekaligus tekstur renyah yang membuat sajian ini tidak terasa monoton.

Menu tersebut cocok disajikan sebagai hidangan makan siang bersama nasi putih hangat dan lalapan.

Keistimewaan resep gurame goreng sambal mangga terletak pada keseimbangan rasa antara ikan berbumbu dan sambal segar.

Advertisement Ikan digoreng hingga bagian luarnya berwarna keemasan, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan tidak kering.

Sambal mangga dibuat dari cabai, bawang, serta mangga muda yang memiliki rasa asam menyegarkan.

Kombinasi tersebut menghadirkan sensasi berbeda dibandingkan gurame goreng yang hanya disajikan dengan sambal biasa.

Bahan-Bahan Gurame Goreng Sambal Mangga

Untuk menghasilkan hidangan yang lezat, gunakan ikan gurame segar dengan ukuran sedang agar mudah matang ketika digoreng.