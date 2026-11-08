Resep Salted Caramel Brownies dengan Tekstur Lembap, Aroma Cokelat Kuat dan Taburan Sea Salt

RadarMadura.id - Salted caramel brownies menjadi salah satu pilihan camilan menarik bagi pencinta makanan manis yang menyukai perpaduan rasa berbeda.

Kue cokelat ini menghadirkan tekstur fudgy dan lembut dengan sensasi karamel yang manis, gurih, serta sedikit asin.

Advertisement Kombinasi tersebut membuat brownies terasa lebih kaya dibandingkan brownies cokelat biasa.

Menariknya, hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di toko maupun supermarket.

Keistimewaan salted caramel brownies terletak pada perpaduan cokelat dan saus karamel yang diberi sedikit garam.

Advertisement Rasa manis dari gula dan cokelat berpadu dengan sentuhan asin sehingga menghasilkan cita rasa yang tidak berlebihan.

Sementara itu, tekstur bagian dalam brownies yang lembap memberikan sensasi lumer ketika digigit.

Tambahan saus salted caramel di bagian atas juga membuat tampilannya semakin menggugah selera.

Untuk menghasilkan brownies yang enak, pemilihan cokelat menjadi salah satu hal penting.