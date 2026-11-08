Resep Tumis Pare Telur dengan Bumbu Bawang dan Cabai Ini Bisa Mengubah Selera Makan Keluarga

RadarMadura.id - Tumis pare telur menjadi salah satu pilihan masakan rumahan yang sederhana, tetapi memiliki cita rasa khas dan menggugah selera.

Perpaduan pare yang sedikit pahit dengan telur bertekstur lembut menghasilkan hidangan yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Advertisement Meski dikenal memiliki rasa pahit, pare tetap digemari karena teksturnya renyah dan mudah diolah menjadi berbagai menu.

Dengan tambahan bumbu sederhana, sayuran ini bisa disulap menjadi lauk lezat untuk sajian makan siang maupun makan malam.

Selain mudah ditemukan di pasar tradisional, pare juga dikenal sebagai sayuran yang dapat diolah dengan berbagai teknik memasak.

Advertisement Salah satu cara paling praktis adalah menumisnya bersama telur dan aneka bumbu dapur.

Bawang merah, bawang putih, cabai, serta sedikit kecap manis dapat memperkaya rasa tanpa menghilangkan karakter khas pare.

Proses memasaknya pun tidak membutuhkan waktu lama sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyiapkan hidangan praktis di rumah.

Hal yang sering menjadi perhatian ketika memasak pare adalah rasa pahitnya.