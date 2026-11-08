Resep Bandeng Presto Lunak dengan Bumbu Kunyit, Ketumbar, dan Bawang yang Meresap hingga ke Dalam

RadarMadura.id - Bandeng presto lunak menjadi salah satu olahan ikan yang banyak disukai karena menawarkan cara menikmati ikan bandeng tanpa harus repot memisahkan duri ketika makan.

Hidangan khas yang identik dengan Semarang ini diolah menggunakan teknik memasak bertekanan tinggi sehingga tulang ikan menjadi lebih lunak.

Advertisement Perpaduan bumbu rempah, bawang, kunyit, dan ketumbar membuat daging bandeng terasa gurih sekaligus harum.

Menariknya, bandeng presto juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan panci presto dan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Keistimewaan bandeng presto terletak pada teknik pengolahannya yang berbeda dari ikan goreng biasa.

Advertisement Ikan dimasak menggunakan tekanan uap panas dalam waktu tertentu agar duri-duri kecilnya menjadi lunak.

Proses tersebut juga membantu bumbu meresap hingga ke bagian dalam daging.

Setelah matang, bandeng bisa langsung disajikan atau digoreng sebentar untuk mendapatkan lapisan luar yang renyah.

Pemilihan ikan menjadi salah satu faktor penting untuk mendapatkan bandeng presto yang berkualitas.