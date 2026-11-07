Coba Resep Tumis Kacang Panjang Tempe Tauco yang Praktis, Hemat Biaya, dan Nikmat

RadarMadura.id - Tumis kacang panjang tempe tauco bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis sekaligus menggugah selera.

Perpaduan sayuran yang masih renyah, tempe yang gurih, serta bumbu tauco menghasilkan hidangan dengan cita rasa khas.

Advertisement Aroma kedelai fermentasi dari tauco memberikan sentuhan asin dan gurih yang membuat masakan ini berbeda dari tumisan sayur pada umumnya.

Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif terjangkau dan dapat ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket.

Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan siang ataupun makan malam bersama keluarga.

Advertisement Kacang panjang memberikan tekstur renyah sekaligus menjadi sumber serat yang baik untuk tubuh.

Sementara itu, tempe mengandung protein nabati yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi sehari-hari.

Kombinasi kedua bahan tersebut membuat tumisan ini tidak hanya lezat, tetapi juga cukup mengenyangkan.

Salah satu kunci kelezatan tumis kacang panjang tempe tauco terletak pada pengolahan bumbunya.