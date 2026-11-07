Warisan Kuliner Betawi Resep Semur Jengkol Kuah Kecap Kental Cocok Jadi Lauk Bersama Nasi Hangat

RadarMadura.id - Semur jengkol Betawi merupakan salah satu hidangan tradisional khas Jakarta yang masih memiliki banyak penggemar hingga sekarang.

Sajian ini dikenal dengan aroma rempah yang kuat, kuah kecokelatan, serta perpaduan rasa manis dan gurih yang khas.

Advertisement Jengkol yang dimasak hingga empuk mampu menyerap bumbu dengan baik sehingga menghasilkan cita rasa yang semakin nikmat.

Meski memiliki aroma cukup tajam, makanan ini tetap menjadi favorit sebagai teman makan nasi hangat.

Keistimewaan semur jengkol Betawi terletak pada penggunaan berbagai bumbu dapur yang menghasilkan rasa kaya dan mendalam.

Advertisement Kecap manis menjadi salah satu bahan penting untuk memberikan warna gelap sekaligus rasa manis yang khas.

Sementara itu, pala, kayu manis, kemiri, ketumbar, dan lada menghadirkan aroma rempah yang membuat masakan semakin menggugah selera.

Perpaduan tersebut menghasilkan kuah semur yang kental dengan bumbu meresap hingga ke bagian dalam jengkol.

Sebelum dimasak menjadi semur, jengkol perlu diolah terlebih dahulu agar teksturnya empuk dan lebih mudah menyerap bumbu.