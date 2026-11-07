Resep Kolak Biji Salak dari Ubi Jalar dengan Tekstur Kenyal dan Kuah Santan Gurih Untuk Takjil Nanti

RadarMadura.id - Kolak biji salak merupakan salah satu hidangan tradisional Indonesia yang terkenal dengan rasa manis, tekstur kenyal, dan kuah santan yang gurih.

Meskipun namanya menggunakan kata biji salak, makanan ini sebenarnya dibuat dari adonan ubi yang dibentuk bulat menyerupai biji buah salak.

Advertisement Perpaduan ubi, gula merah, daun pandan, dan santan menghasilkan cita rasa khas yang sulit dilewatkan.

Hidangan ini sering dijadikan menu berbuka puasa, tetapi juga cocok dinikmati sebagai camilan hangat maupun dingin bersama keluarga.

Daya tarik kolak biji salak terletak pada tekstur bola-bola ubi yang lembut sekaligus kenyal ketika dikunyah.

Advertisement Sementara itu, kuah gula merah memberikan rasa manis legit dengan aroma pandan yang menggugah selera.

Tambahan santan menghadirkan sensasi gurih sehingga rasa manisnya tidak terasa berlebihan.

Kombinasi tersebut membuat kolak biji salak tetap menjadi salah satu hidangan tradisional yang digemari berbagai kalangan.

Bahan utama yang digunakan untuk membuat biji salak adalah ubi jalar, terutama jenis ubi berwarna oranye atau kuning.