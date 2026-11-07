Resep Kakap Kukus Jahe Daun Bawang Tanpa Banyak Minyak, Tidak Amis, dan Tetap Juicy 

RadarMadura.id - Ikan kakap kukus jahe daun bawang bisa menjadi pilihan hidangan rumahan bagi pencinta makanan sehat yang tetap mengutamakan cita rasa.

Perpaduan daging ikan yang lembut, aroma jahe yang hangat, serta daun bawang yang harum menghasilkan sajian sederhana dengan karakter rasa istimewa.

Advertisement Teknik mengukus juga membuat ikan tidak membutuhkan banyak minyak sehingga cocok untuk menu makan siang maupun makan malam.

Selain praktis, resep ini dapat diolah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar tradisional ataupun supermarket.

Bahan-Bahan Kakap Kukus Jahe Daun Bawang

Advertisement Untuk membuat hidangan ini, pilih ikan kakap segar agar tekstur dagingnya tetap kenyal dan tidak berbau amis.

Ikan bisa digunakan dalam bentuk utuh berukuran sedang atau potongan fillet sesuai selera keluarga.

Jahe menjadi salah satu bahan penting karena memberikan aroma hangat sekaligus membantu mengurangi bau amis ikan.

Sementara itu, daun bawang dan bawang putih memperkaya aroma tanpa membuat rasa alami kakap tertutup.

Bahan utama:

• 1 ekor ikan kakap ukuran sedang, sekitar 500–700 gram.