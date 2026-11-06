Resep Es Strawberry Yakult Soda yang Segarnya Bikin Susah Berhenti Minum, Saat Cuaca Panas di Rumah
RadarMadura.id - Minuman dingin dengan rasa buah dan sensasi soda selalu menarik untuk dinikmati, terutama ketika cuaca sedang panas.
Salah satu kreasi yang bisa dicoba di rumah adalah es strawberry Yakult soda.
Minuman ini memadukan kesegaran stroberi, rasa asam manis khas Yakult, serta gelembung soda yang memberikan sensasi menyegarkan.
Selain tampilannya cantik dengan warna merah muda, cara membuatnya juga relatif mudah dan tidak membutuhkan banyak peralatan.
Es strawberry Yakult soda cocok disajikan sebagai pelepas dahaga saat bersantai bersama keluarga maupun teman.
Perpaduan bahannya menghasilkan rasa buah yang segar dengan sentuhan asam lembut dari minuman probiotik.
Sementara itu, tambahan soda membuat setiap tegukan terasa lebih ringan dan menyenangkan.
Resep ini juga bisa menjadi alternatif minuman rumahan ketika ingin menikmati sajian ala kafe tanpa harus keluar rumah.
Bahan-Bahan Es Strawberry Yakult Soda
Untuk membuat satu hingga dua gelas es strawberry Yakult soda, siapkan bahan-bahan berikut:
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