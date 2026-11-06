Resep Bola Ayam Rambutan Mozza dengan Tampilan Unik dan Isian Keju Lumer Meleleh Dimulut

RadarMadura.id - Olahan ayam selalu memiliki tempat tersendiri di tengah keluarga karena mudah dikreasikan menjadi berbagai hidangan lezat.

Salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba adalah bola ayam rambutan mozzarella atau yang sering disebut bola ayam rambutan mozza.

Advertisement Camilan ini memiliki tampilan unik dengan lapisan luar menyerupai rambut rambutan dan bagian tengah berisi keju mozzarella.

Perpaduan tekstur renyah, daging ayam gurih, serta keju yang meleleh membuat hidangan ini cocok disajikan sebagai teman bersantai.

Keunikan bola ayam rambutan mozza terletak pada penggunaan kulit pangsit yang dipotong memanjang sebagai lapisan luarnya.

Advertisement Potongan tersebut akan menghasilkan bentuk keriting menyerupai rambut rambutan setelah digoreng hingga kecokelatan.

Bagian dalamnya menggunakan adonan ayam berbumbu yang membungkus potongan mozzarella.

Ketika masih hangat dan dibelah, keju akan memberikan sensasi lumer yang membuat camilan semakin menggugah selera.

Selain tampilannya menarik, bahan untuk membuat bola ayam rambutan mozza juga relatif mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.