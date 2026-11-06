Jajanan Khas Sunda Ini Selalu Punya Penggemar, Simak Resep Combro Isi Oncom dengan Kulit Singkong 

RadarMadura.id - Combro merupakan salah satu jajanan tradisional khas Sunda yang masih mudah dijumpai di berbagai daerah Indonesia.

Nama combro berasal dari istilah Sunda, yakni oncom di jero, yang menggambarkan isian oncom di dalam adonan singkong.

Advertisement Gorengan ini memiliki ciri khas berupa bagian luar yang gurih dengan isian berbumbu dan sedikit pedas.

Perpaduan sederhana tersebut membuat combro tetap digemari sebagai camilan maupun teman minum teh pada sore hari.

Daya tarik combro terletak pada perpaduan tekstur singkong dan cita rasa oncom yang kaya bumbu.

Advertisement Singkong parut diolah menjadi kulit yang membungkus tumisan oncom dengan tambahan cabai, bawang, dan kencur.

Ketika digoreng, bagian luarnya berubah menjadi kecokelatan dengan tekstur renyah, sedangkan bagian dalamnya terasa lembut.

Sensasi pedas dan gurih dari isian oncom membuat jajanan ini memiliki karakter rasa yang khas.

Membuat combro isi oncom pedas sendiri sebenarnya tidak membutuhkan bahan yang rumit.