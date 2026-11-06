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Food & Travel

Resep Babat Gongso Semarang yang Empuk dengan Sensasi Pedas Manis Khas Jawa Tengah

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Babat Gongso Semarang, Olahan Jeroan Sapi dengan Bumbu Kecap Pedas Manis yang Meresap dan Menggugah Selera
Resep Babat Gongso Semarang, Olahan Jeroan Sapi dengan Bumbu Kecap Pedas Manis yang Meresap dan Menggugah Selera

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RadarMadura.id - Semarang tidak hanya dikenal dengan lumpia dan bandeng presto, tetapi juga memiliki beragam kuliner tradisional yang kaya cita rasa.

Salah satu hidangan yang cukup populer di kalangan pencinta makanan khas Jawa Tengah adalah babat gongso. 

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Masakan ini menggunakan babat sapi yang dimasak bersama racikan bumbu rempah, cabai, dan kecap hingga menghasilkan kuah kental. 

Perpaduan rasa gurih, manis, serta pedas membuat hidangan tersebut cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Keistimewaan babat gongso terletak pada teknik memasaknya yang menghasilkan bumbu meresap hingga ke dalam potongan babat.

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Istilah gongso sendiri merujuk pada proses menumis atau memasak bahan bersama bumbu sampai matang dan tercampur rata. 

Sebelum ditumis, babat perlu direbus terlebih dahulu agar teksturnya empuk dan aromanya tidak terlalu kuat. 

Setelah itu, bahan dimasak kembali bersama bumbu halus, kecap manis, serta aneka rempah hingga menghasilkan warna cokelat menggoda.

Meski terlihat seperti hidangan restoran, babat gongso sebenarnya bisa dibuat sendiri menggunakan bahan yang mudah diperoleh.

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Editor : Amin Bashiri
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