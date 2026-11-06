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Food & Travel

Menu Sederhana dengan Rasa Luar Biasa, Resep Nasi Goreng Kampung Teri Petai Aroma Wok yang Khas

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Nasi Goreng Kampung Teri Petai, Perpaduan Gurih Ikan Teri dan Aroma Petai yang Menggugah Selera
Resep Nasi Goreng Kampung Teri Petai, Perpaduan Gurih Ikan Teri dan Aroma Petai yang Menggugah Selera

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RadarMadura.id - Nasi goreng menjadi salah satu hidangan rumahan yang mudah dikreasikan menggunakan berbagai bahan sederhana.

Di antara banyak variasinya, nasi goreng kampung teri petai memiliki daya tarik tersendiri berkat perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma khas petai. 

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Tambahan ikan teri memberikan sensasi asin sekaligus tekstur renyah yang membuat setiap suapan terasa lebih nikmat. 

Menu ini cocok disajikan untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam bersama keluarga.

Keistimewaan nasi goreng kampung terletak pada penggunaan bumbu sederhana yang menghasilkan cita rasa kuat.

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Bawang merah, bawang putih, cabai, serta sedikit terasi menjadi dasar racikan yang memberikan aroma khas masakan rumahan. 

Sementara itu, ikan teri dan petai menjadi bahan pelengkap yang memperkaya rasa. 

Kombinasi tersebut membuat nasi goreng tidak membutuhkan banyak tambahan saus untuk menghasilkan hidangan yang menggugah selera.

Selain rasanya lezat, resep nasi goreng kampung teri petai juga cukup praktis untuk dibuat.

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Editor : Amin Bashiri
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