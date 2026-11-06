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Food & Travel

Tak Perlu Membeli di Pasar, Resep Pukis Pandan Keju Rumahan Ini Bisa Jadi Ide Jualan Menguntungkan 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Pukis Pandan Keju: Kue Tradisional yang Harum, Lembut, dan Mengembang Sempurna, Cocok Jadi Camilan Keluarga
Resep Pukis Pandan Keju: Kue Tradisional yang Harum, Lembut, dan Mengembang Sempurna, Cocok Jadi Camilan Keluarga

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RadarMadura.id - Kue pukis menjadi salah satu jajanan tradisional Indonesia yang masih digemari berbagai kalangan hingga sekarang.

Teksturnya yang empuk, rasa manis yang pas, serta aroma khas dari adonan membuat camilan ini mudah disukai. 

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Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah pukis pandan keju dengan perpaduan aroma pandan dan taburan keju gurih. 

Selain cocok disajikan bersama teh atau kopi, kue ini juga bisa menjadi pilihan hidangan saat berkumpul bersama keluarga.

Keistimewaan pukis pandan keju terletak pada kombinasi rasa yang sederhana tetapi menggugah selera.

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Pandan memberikan aroma harum sekaligus warna hijau yang menarik tanpa perlu menggunakan banyak pewarna makanan. 

Sementara itu, tambahan keju parut menghadirkan sensasi gurih yang melengkapi rasa manis adonan. 

Perpaduan tersebut membuat pukis terasa lebih istimewa dibandingkan varian original.

Menariknya, membuat pukis pandan keju sendiri di rumah tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan.

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Editor : Amin Bashiri
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