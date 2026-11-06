Sarapan Manis ala Restoran Jepang Bisa Dibuat di Rumah, Resep Pancake Souffle Dengan Topping Melimpa

RadarMadura.id - Pancake souffle Jepang menjadi salah satu kreasi camilan manis yang menarik perhatian berkat tampilannya yang tebal dan teksturnya sangat lembut.

Berbeda dari pancake biasa, hidangan ini memiliki bentuk mengembang menyerupai tumpukan awan dengan bagian dalam yang ringan.

Advertisement Saat dipotong, teksturnya terasa empuk dan sedikit berpori sehingga mudah dinikmati bersama berbagai topping.

Tidak harus berkunjung ke kafe, pancake istimewa ini ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana di rumah.

Daya tarik utama pancake souffle terletak pada teknik pengolahan putih telur yang dikocok hingga membentuk meringue.

Advertisement Busa putih telur tersebut kemudian dicampurkan secara perlahan ke dalam adonan kuning telur agar menghasilkan tekstur yang ringan.

Proses ini membuat pancake mampu mengembang lebih tinggi dibandingkan pancake pada umumnya.

Namun, ketepatan mengolah adonan dan mengatur suhu wajan menjadi faktor penting agar hasilnya tidak mudah kempis.

Dari segi rasa, pancake souffle Jepang menawarkan perpaduan manis ringan dengan aroma telur dan susu yang lembut.