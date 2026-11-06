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Food & Travel

Bumbu Saus Padang Melimpah Jadi Kunci Kelezatan Kerang Hijau, Ini Cara Memasaknya agar Tidak Amis 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Kerang Hijau Saus Padang, Bumbu Pedas Gurih Meresap dengan Aroma Rempah yang Menggugah Selera
Resep Kerang Hijau Saus Padang, Bumbu Pedas Gurih Meresap dengan Aroma Rempah yang Menggugah Selera

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RadarMadura.id - Olahan seafood memiliki banyak penggemar karena menawarkan cita rasa gurih alami yang cocok dipadukan dengan beragam bumbu.

Salah satu hidangan yang cukup populer di rumah makan seafood adalah kerang hijau saus Padang. 

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Menu ini dikenal melalui perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih dengan balutan saus berwarna merah menggoda. 

Tidak harus pergi ke restoran, hidangan tersebut bisa dibuat sendiri menggunakan bahan yang mudah ditemukan di pasar.

Keistimewaan kerang hijau saus Padang terletak pada racikan bumbu yang kaya rempah.

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Cabai, bawang, saus tomat, saus sambal, dan sedikit kecap menghasilkan kuah kental dengan rasa yang seimbang. 

Bumbu tersebut kemudian dimasak bersama kerang hingga meresap dan menyelimuti seluruh permukaannya. 

Hasilnya adalah hidangan seafood dengan aroma harum yang semakin nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Sebelum mulai memasak, pemilihan dan pembersihan kerang menjadi tahapan yang tidak boleh dilewatkan.

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Editor : Amin Bashiri
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