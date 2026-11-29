BOYOLALI, RadarMadura.id – Berawal dari toko kelontong kecil dengan modal terbatas, Saipul Muarif dan Ummi Arifah perlahan membangun usaha keluarga di Karanggede, Boyolali. Kini, Toko Ipul tidak hanya menjadi sumber penghidupan keluarga, tetapi juga menghadirkan kemudahan transaksi keuangan bagi masyarakat sekitar melalui layanan BRILink Agen.

Perjalanan usaha tersebut memasuki babak baru sekitar 2016 ketika Saipul bergabung menjadi BRILink Agen. Keputusan itu berawal dari persoalan yang kerap dihadapi warga, terutama kesulitan membayar tagihan listrik di luar jam operasional bank.

“Waktu itu banyak warga yang kesulitan kalau mau bayar listrik, apalagi kalau sudah di luar jam operasional bank. Dari situ saya melihat kebutuhan masyarakat dan akhirnya mulai membuka layanan BRILink Agen,” ujar Saipul.

Advertisement Pada awalnya, layanan tersebut belum banyak dikenal masyarakat. Namun, seiring semakin banyak warga mengetahui Toko Ipul dapat melayani berbagai transaksi keuangan secara online, pemanfaatannya terus berkembang.

Layanan yang semula banyak digunakan untuk transfer dan pembayaran tagihan kini turut mendukung aktivitas usaha masyarakat. Pedagang gorengan hingga penjual buah memanfaatkan BRILink Agen Toko Ipul untuk mempermudah transaksi bisnis mereka.

Advertisement Saipul mencontohkan pedagang buah yang rutin melakukan transfer kepada pengepul ketika hendak mengambil pasokan dagangan. Dengan adanya layanan BRILink Agen, transaksi dapat dilakukan lebih dekat tanpa harus meninggalkan aktivitas jual beli terlalu lama.

Kemudahan tersebut dirasakan Mariman, salah satu pelanggan yang telah lama bertransaksi di Toko Ipul. Ia mengaku rutin melakukan transfer setiap dua hingga tiga hari dan merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan.

"Saya sangat terbantu, terutama dari transaksi transfer. Alhamdulillah sampai sekarang pelayanan sangat bagus, sangat menguntungkan kita," ungkap Mariman.

Pengalaman serupa dirasakan Siti Maesari yang telah menjadi pelanggan selama tiga tahun. Ia memanfaatkan layanan BRILink Agen untuk membayar kebutuhan pondok pesantren hingga mengirim uang kepada ibunya di rumah, dengan frekuensi transaksi dua hingga tiga kali dalam seminggu.

Di balik perkembangan usaha tersebut, Saipul dan Ummi juga menanamkan nilai kerja keras kepada anak-anak mereka. Putra mereka, Wahid Hidayat, menyaksikan langsung bagaimana kedua orang tuanya membangun usaha melalui ketekunan dan kedisiplinan.