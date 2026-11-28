JAKARTA, RadarMadura.id – Shopee kembali menghadirkan Kuis Shopee untuk memeriahkan kampanye 12.12 Birthday Sale. Pengguna berkesempatan menguji pengetahuan dan kecepatan berpikir sekaligus memperebutkan total hadiah hingga Rp1,2 miliar.

Kuis tersebut berlangsung setiap pukul 12.12 WIB mulai 25 November hingga 12 Desember 2026. Selain sesi utama, pengguna juga dapat mengikuti sesi bonus pada pukul 20.12 WIB.

Kampanye 12.12 Birthday Sale menghadirkan berbagai penawaran spesial menjelang akhir tahun. Di antaranya Kuis Shopee berhadiah Rp1,2 miliar, Traktiran Rp12 Setiap Hari, hingga voucher diskon 100 persen.

Advertisement Dalam setiap sesi Kuis Shopee, peserta harus menjawab 10 pertanyaan pilihan ganda dengan topik beragam. Pertanyaan meliputi pengetahuan umum, matematika, hingga hal-hal unik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Peserta hanya memiliki waktu 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Selain pengetahuan, kecepatan berpikir dan ketelitian juga menjadi tantangan untuk bertahan hingga pertanyaan terakhir.

Advertisement Kuis Shopee juga dapat dimainkan bersama teman kantor, teman kuliah, maupun keluarga saat mengisi waktu istirahat. Pengguna yang salah menjawab atau terlambat bergabung tetap dapat menyaksikan jalannya kuis hingga selesai dan berkesempatan mendapatkan voucher hiburan pada akhir sesi.

Shopee turut menyediakan mode latihan yang dapat dimainkan kapan saja. Pengguna cukup menjawab lima pertanyaan dengan benar untuk berkesempatan memperoleh koin atau voucher yang dapat diklaim satu kali sehari.

Keseruan Kuis Shopee juga ramai dibagikan pengguna di media sosial. Berbagai pengalaman muncul, mulai dari peserta yang gagal menjawab pertanyaan terakhir, terhibur dengan pertanyaan unik, hingga mereka yang berhasil menjawab seluruh pertanyaan dan memenangkan hadiah.

Sebagian pengguna bahkan membagikan kisi-kisi pertanyaan sebagai bekal mengikuti sesi kuis berikutnya. Aktivitas tersebut turut membuat permainan ini menjadi hiburan interaktif selama kampanye akhir tahun.

Selain Kuis Shopee, kampanye 12.12 Birthday Sale juga menghadirkan Traktiran Rp12 Setiap Hari khusus pengguna ShopeeVIP. Program tersebut menawarkan sejumlah menu makanan dan minuman dari merchant pilihan dengan harga Rp12.