SUMENEP, RadarMadura.id – Di balik industri yang tumbuh dari desa, ada kepemimpinan yang tenang namun tajam. Itulah H. Adi, owner Makayasa, yang memimpin bukan dengan kebisingan, melainkan dengan visi, strategi, presisi, dan adab.

Prinsip kepemimpinannya dirumuskan dengan lugas: tenang dalam pengamatan, tajam dalam pemahaman, presisi dalam keputusan, dan teguh dalam adab. Prinsip itu menjadi fondasi dalam menentukan arah Makayasa.

”Saya ingin membangun dengan visi, mengembangkan dengan strategi, menjalankan dengan disiplin, dan menjaga setiap langkah dengan adab,” ujar H. Adi.

Advertisement Berpikir jangka panjang menjadi ciri utamanya. Arah ditentukan berdasarkan visi, kapasitas, dan keberlanjutan, bukan sekadar keuntungan sesaat. Sebelum memutuskan, dia membaca keadaan: memahami dinamika, peluang, risiko, dan karakter.

Ketegasannya pun terukur. Prinsip, standar, disiplin, dan tanggung jawab dijaga dengan konsisten. Setiap langkah disusun berdasarkan prioritas, kesiapan, dan tujuan, bukan reaksi spontan.

Namun di atas strategi, H. Adi menempatkan adab. Integritas, penghormatan, dan kebijaksanaan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan. Kekuasaan dan kesempatan dipandang sebagai tanggung jawab yang harus dijaga.

Advertisement Pengembangan manusia menjadi jantung organisasinya. Kapasitas kerja, disiplin, tanggung jawab, keterampilan, kepemimpinan, koordinasi, pengambilan keputusan, dan budaya kerja terus dibangun. Organisasi yang kuat lahir dari manusia yang berkembang.

Di balik pembangunan, ada fondasi moral dan spiritual yang kuat. Filosofinya: menakar niat, membumikan adab. Dari ikhlas tanpa batas menuju ikhlas tanpa balas. Keberhasilan adalah amanah, bukan sekadar pencapaian.

Dalam perjalanan spiritualnya, H. Adi bercita-cita terus mendekatkan diri kepada Al-Qur’an, memperbaiki bacaan melalui tahsin, dan melangkah menuju Hamilul Qur’an. Spiritualitas menjadi penyeimbang ambisi pembangunan.

Dia juga terinspirasi filosofi Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi: Si Tou Timou Tumou Tou — manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Prinsip itu membuat pembangunan Makayasa selalu berorientasi pada manfaat bagi orang lain.