Tidak banyak yang menyangka, dari Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumenep, lahir sebuah visi industri yang kini bergerak semakin besar. Sosok di baliknya adalah H. Adi, owner Makayasa, yang dikenal sebagai The Builder From The Village.

Advertisement Bagi H. Adi, desa bukan batas. Daerah bukan penghalang untuk melahirkan industri dan visi besar. Dari keyakinan itulah Makayasa dibangun: tumbuh dari desa, membangun kapasitas, menciptakan peluang, dan menyiapkan kekuatan untuk masa depan yang lebih luas.

”Saya percaya, sebuah desa tidak pernah terlalu kecil untuk melahirkan visi yang besar. Industri dapat dibangun dari daerah, dan perusahaan dapat tumbuh dengan membawa potensi, kekuatan, serta harapan bagi lingkungannya,” ujar H. Adi kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) di Sumenep, Selasa (23/11).

Makayasa tidak dipandang sekadar tempat berbisnis. H. Adi memandangnya sebagai instrumen pembangunan yang menghubungkan industri, manusia, sistem, modal, dan peluang ekonomi. Perusahaan harus punya kapasitas, karakter, sistem, dan keberlanjutan.

Advertisement Sebagai industrial builder, H. Adi fokus membangun kekuatan produktif dari daerah. Manufaktur dikembangkan dengan kapasitas produksi, fasilitas, tenaga kerja, dan standar operasional yang kuat. Bukan sekadar produksi, tapi pembangunan industri yang terencana.

Jaringan pemasaran, infrastruktur, gudang, dan aset pendukung juga disiapkan. Pengadaan, produksi, pergudangan, distribusi, hingga pemasaran diintegrasikan dalam satu rantai pasok yang saling menguatkan.

Agar tidak bergantung pada satu orang, Makayasa dibangun dengan arsitektur organisasi yang terstruktur. Owner menjaga visi, strategi, arah, dan legacy. Leadership menerjemahkan visi menjadi sistem. Tim lain juga menjalankan peran masing-masing dengan standar yang jelas.

Pertumbuhan Makayasa diarahkan pada enam prinsip: growth with infrastructure, growth with system, growth with people, growth with discipline, growth with impact, dan growth with sustainability. Tumbuh dengan fondasi, sistem, manusia, disiplin, dampak, dan keberlanjutan.

Cita-cita terbesarnya adalah menciptakan kapasitas tenaga kerja produksi hingga 6.000 orang. Target itu bukan sekadar angka, melainkan representasi ambisi pembangunan industri dan penciptaan kesempatan bagi masyarakat dalam skala besar.

”Saya ingin lapangan kerja yang tercipta menjadi kesempatan bagi manusia untuk membangun kehidupannya. Saya ingin pertumbuhan usaha menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi,” kata pria yang suka baca buku tersebut.