SLEMAN, RadarMadura.id – Usaha kecil yang dirintis Harmanta pada 2010 di Caturharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kini berkembang menjadi BRILink Agen Loket Amanah. Tak hanya membantu memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat, usaha tersebut juga mampu membuka lapangan kerja bagi 17 warga sekitar.

Perjalanan Harmanta membangun usaha tidak berlangsung mudah. Keterbatasan modal dan persaingan dengan toko kelontong yang lebih besar menjadi tantangan awal yang harus dihadapi.

"Jadi, saya memulai toko kelontong itu dulu di tahun 2010. Awalnya sangat kecil. Tantangan terberat waktu itu mungkin dari sisi modal. Selain itu, pesaingnya juga sangat banyak, apalagi di samping toko kita itu sudah banyak toko kelontong yang sangat besar," kenang Harmanta.

Advertisement Peluang baru datang pada 2014 ketika seorang pekerja BRI menawarkan Harmanta bergabung menjadi BRILink Agen. Meski awalnya belum memahami layanan tersebut, pendampingan petugas BRI membuatnya mulai mengenali potensi bisnis sekaligus peluang untuk mengembangkan usaha.

“Awalnya saya belum tahu apa itu BRILink Agen. Waktu itu, tahun 2014, saya ditawari oleh pegawai BRI untuk bergabung. Setelah mendapat pendampingan dan mulai memahami layanannya, kami melihat ada peluang untuk mengembangkan usaha ini menjadi bisnis yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Advertisement Harmanta kemudian berupaya meningkatkan kualitas tempat usaha dan pelayanan untuk membangun kepercayaan pelanggan. Perlahan, BRILink Agen Loket Amanah mulai dikenal masyarakat dan menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari.

Pelanggan yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pedagang pasar, pelaku usaha mikro, hingga petani. Transaksi tarik dan setor tunai menjadi layanan yang paling sering digunakan, disusul transfer serta pembayaran berbagai kebutuhan rumah tangga.

Keberadaan BRILink Agen Loket Amanah juga memberikan kemudahan bagi warga yang sebelumnya harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mengakses layanan perbankan. Dengan jam operasional mulai pagi hingga pukul 21.00 WIB, masyarakat dapat melakukan transaksi lebih fleksibel, termasuk ketika bank tutup pada akhir pekan.

Seiring berkembangnya usaha, Harmanta tidak hanya memperoleh tambahan penghasilan, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. BRILink Agen Loket Amanah yang bermula dari toko kelontong sederhana kini mempekerjakan 17 karyawan.

Salah satunya Jenter, yang telah bekerja selama sekitar tiga tahun. Ia mengaku bangga menjadi bagian dari usaha tersebut karena dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, sekaligus menyisihkan sebagian uang untuk ditabung.