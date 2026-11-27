DENPASAR, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memberikan apresiasi kepada para Mantri yang menjadi ujung tombak pembiayaan dan pendampingan usaha mikro di berbagai wilayah Indonesia. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui Jambore Mantri Nasional 2026 yang mempertemukan 1.220 peserta di Bali, Sabtu (21/11).

Kegiatan bertema Melangkah Bersama, Memberi Makna Indonesia itu diikuti 800 Mantri BRI dari berbagai daerah. Selain itu, hadir 150 Kepala Unit dan Manajer Bisnis Mikro (MBM), 150 pimpinan Kantor Pusat, 120 pimpinan Regional Office, serta jajaran direksi, komisaris, dan Senior Executive Vice President (SEVP).

Jambore tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran Mantri dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro. Pasalnya, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 60,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta menjadi salah satu penggerak ekonomi dan penyerap tenaga kerja.

Advertisement Baca Juga: Puluhan Kios di Pasar Kedungdung Dilalap Api

Di balik perkembangan usaha mikro, Mantri BRI berperan mendampingi pelaku usaha, memahami kebutuhan pembiayaan, hingga membantu nasabah mengembangkan usahanya. Kedekatan dengan masyarakat menjadi modal penting dalam memperluas akses keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, Jambore Mantri Nasional 2026 merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi para Mantri yang selama ini mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran mereka tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi juga membantu nasabah mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas ekonominya.

Advertisement “Mantri adalah penggerak ekonomi rakyat. Mantri memiliki tugas yang lebih besar untuk membantu nasabah naik kelas. Hingga September 2026, 881 ribu nasabah Mikro naik kelas. Nasabah-nasabah ini memulai dari pinjaman kecil seperti Kupedes atau KUR pertama untuk menambah stok warung atau membeli bibit. Dengan pendampingan yang tepat, warung itu tumbuh menjadi toko grosir. Petani penggarap mulai mengelola lahannya sendiri. Usaha rumahan mulai mempekerjakan tetangganya. Nasabah yang dulu meminjam belasan juta, beberapa tahun kemudian datang lagi untuk mengembangkan usaha yang jauh lebih besar,” ujar Hery.

Menurut dia, Mantri menjadi mitra yang hadir langsung di tengah masyarakat, memahami kebutuhan pelaku usaha, serta mendampingi nasabah dalam mengembangkan bisnisnya. Karena itu, jambore tidak sekadar menjadi ajang pertemuan, tetapi juga memperkuat kebanggaan, soliditas, dan komitmen insan BRI dalam memajukan bisnis mikro.

Jambore Mantri Nasional 2026 mengusung empat semangat utama, yakni apresiasi, kolaborasi, inspirasi, dan aksi. Keempatnya diwujudkan melalui berbagai agenda, mulai dari berbagi praktik terbaik, penguatan strategi bisnis mikro, hingga pemberian penghargaan kepada Mantri berprestasi.

Baca Juga: Ubed Cup 1 Open 2026 Jadi Ajang Cetak Atlet Profesional

Rangkaian kegiatan juga mencakup edukasi literasi keuangan secara serentak oleh 800 Mantri BRI di 80 sekolah di Bali. Kegiatan tersebut berhasil meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui edukasi literasi keuangan dengan jumlah peserta terbanyak.

Selain itu, BRI memberikan penghargaan kepada perwakilan Mantri Teladan dari 18 Regional Office. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja, dedikasi, serta kontribusi para Mantri dalam mendampingi nasabah dan mengembangkan bisnis mikro.