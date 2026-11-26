UNTUK MASA DEPAN: Kepala SKK Migas Jabanusa, Perwakilan Searah, Bupati Sampang, Yayasan Beasiswa Sahabat dan para penerima beasiswa saat stakeholder gathering di Sheraton Surabaya, Rabu (25/11/2026). (HENDRIYANTO/RM)

SURABAYA, RadarMadura.id – Searah Ketapang II Ltd. memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di daerah operasi. Upaya tersebut dilakukan melalui stakeholder gathering yang digelar di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (25/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah stakeholder dari Kabupaten Sampang dan Gresik. Selain mempererat hubungan, gathering juga diisi penyerahan bantuan beasiswa kepada pelajar tingkat menengah atas dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera.

Advertisement Searah berkomitmen membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Perusahaan patungan Eni dan Petronas tersebut memiliki kegiatan operasi hulu migas, termasuk sumur di lepas pantai Kabupaten Sampang.

Pimpinan Stakeholder Relations Searah Ketapang II Ltd, Fery Sarjana mengatakan, kegiatan tersebut memiliki dua tujuan utama. Yakni memperkenalkan Searah sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) baru sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan SKK Migas Perwakilan Jabanusa, pemerintah daerah, stakeholder, serta masyarakat.

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Advertisement “Kami berkomitmen tidak hanya men-support ketahanan energi nasional, tapi kami juga ingin berdampak terhadap pembangunan di daerah yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Gresik,” terang Fery saat memberikan sambutan.

Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa Anggono Mahendrawan mengapresiasi perkembangan operasi Searah. Menurutnya, perusahaan tersebut menunjukkan progres yang cukup cepat sejak pembentukannya.

Dia berharap hubungan baik yang telah terjalin dengan seluruh stakeholder dapat terus dipertahankan. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan operasi migas berjalan aman dan dapat diterima masyarakat.

GUYUB: Searah Ketapang II Ltd bersama stakeholder dari Kabupaten Sampang dan Gresik di Sheraton Surabaya.

“Kami juga meminta agar melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Industri hulu migas harus didukung semua pihak,” terang Anggono.

Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan pemerintah daerah siap mendukung kelancaran kegiatan KKKS di wilayahnya. Dia menilai komunikasi dan koordinasi antara Searah dengan Pemkab Sampang selama ini berjalan baik.