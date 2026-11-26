DENPASAR, RadarMadura.id – Sebanyak 800 Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI turun ke ruang kelas untuk mengedukasi 9.119 siswa tentang literasi keuangan. Kegiatan yang berlangsung serentak di 80 sekolah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tersebut berhasil meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Program bertajuk Mantri Mengajar itu menjadi bagian dari rangkaian Jambore Mantri Nasional 2026. Melalui kegiatan tersebut, BRI mendorong pemahaman keuangan sejak usia sekolah, mulai dari kebiasaan menabung hingga mengenali cara mengelola uang secara bijak.

Literasi keuangan menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan pelajar dan mahasiswa tercatat 62,72 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 69,57 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan kelompok tersebut mencapai 92,76 persen.

Advertisement Kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dan pemahaman dalam mengelolanya menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui edukasi sejak dini. BRI melibatkan para Mantri yang selama ini dekat dengan masyarakat untuk menyampaikan materi keuangan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dipahami siswa.

Kegiatan tersebut juga mencatat capaian tersendiri melalui penghargaan MURI atas penyelenggaraan edukasi literasi keuangan secara serentak dengan jumlah peserta terbanyak. Dari target awal 8.000 peserta, program ini berhasil menjangkau 9.119 siswa.

Advertisement Bagi para Mantri BRI, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya diwujudkan melalui pembiayaan maupun pendampingan usaha. Berbagi pengetahuan kepada anak-anak juga menjadi upaya menanamkan kebiasaan positif yang dapat bermanfaat ketika mereka dewasa.

BRI juga memperkuat dukungan terhadap lingkungan pendidikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli Ini Sekolahku. Program tersebut memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada 80 sekolah yang menjadi lokasi kegiatan Mantri Mengajar.

Dari jumlah tersebut, 63 sekolah berada di Kota Denpasar dan 17 sekolah lainnya di Kabupaten Badung. Bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan prioritas masing-masing sekolah untuk mendukung proses pembelajaran, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, dukungan terhadap pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan bagian dari membuka kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.

“Sebab, di balik setiap ruang kelas, ada mimpi yang sedang tumbuh. Di balik setiap anak yang belajar, ada masa depan keluarga dan bangsa yang sedang dipersiapkan,” ujar Dhanny.