JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat pertumbuhan kredit konsumer sebesar 9 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY) hingga akhir Triwulan III 2026. Total penyaluran kredit konsumer mencapai Rp242,9 triliun, meningkat dibandingkan Rp222,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari pembelian rumah, kendaraan, hingga kebutuhan finansial lainnya. Kredit konsumer juga menjadi salah satu instrumen untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi domestik.

Direktur Finance & Strategy BRI Achmad Royadi menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III 2026, 9 November lalu. Menurut dia, pertumbuhan kredit konsumer ditopang oleh basis nasabah BRI yang luas serta kebutuhan pembiayaan masyarakat yang terus berkembang.

Advertisement “Ruang pertumbuhan kredit konsumer BRI masih terbuka. Kami akan terus mengoptimalkan berbagai produk pembiayaan, mulai dari BRI Multiguna, pembiayaan perumahan melalui KPR, KKB, hingga produk konsumer lainnya, dengan tetap menjaga kualitas pertumbuhan dan prinsip kehati-hatian,” ujar Achmad Royadi.

Pertumbuhan kredit konsumer juga ditopang sejumlah produk utama BRI. Kredit pemilikan rumah (KPR) tumbuh 13,1 persen secara tahunan, BRI Multiguna meningkat 8,9 persen, sedangkan kredit kendaraan bermotor (KKB) mencatat pertumbuhan 302,8 persen.

Advertisement Kinerja tersebut menunjukkan beragamnya kebutuhan pembiayaan masyarakat yang dapat dijangkau melalui produk konsumer BRI. Perseroan juga terus mengembangkan layanan pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan finansial.

Di tengah ekspansi pembiayaan, BRI tetap menjaga kualitas kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang membaik menjadi 2,9 persen pada Triwulan III 2026, dibandingkan 3,1 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbaikan tersebut setara dengan penurunan sekitar 22 basis poin secara tahunan. BRI terus memperkuat pengelolaan risiko agar pertumbuhan kredit konsumer tetap sehat dan berkelanjutan.

Pengembangan bisnis konsumer juga menjadi bagian dari agenda transformasi BRI melalui BRIvolution Reignite. Perseroan mendorong pembiayaan berbasis ekosistem dan value chain, termasuk memperluas kredit konsumer melalui KPR, KKB, serta kredit berbasis payroll dalam ekosistem BRI Group.

Transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur pendanaan, menjaga kualitas aset, serta memperluas sumber profitabilitas. Strategi itu sekaligus menjadi bagian dari upaya BRI menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.