JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 14,5 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY) hingga akhir Triwulan III 2026. Total kredit yang disalurkan mencapai Rp1.647,1 triliun dengan portofolio yang tetap didominasi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Capaian tersebut melampaui pertumbuhan industri perbankan sekaligus memperkuat peran BRI dalam mendorong aktivitas sektor riil dan perekonomian masyarakat. Kinerja tersebut disampaikan dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin (9/11).

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, pertumbuhan kredit tidak hanya diarahkan untuk memperluas bisnis perseroan. Penyaluran pembiayaan juga ditujukan untuk memperbesar dampak ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menerapkan strategi selective growth atau pertumbuhan selektif.

Advertisement “Bagi BRI, yang terpenting bukan semata-mata seberapa besar kredit dapat disalurkan, tetapi bagaimana kredit tersebut mampu mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan sekaligus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan selective growth,” ujarnya.

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Selain memperkuat pembiayaan UMKM, BRI mendorong pertumbuhan kredit konsumer untuk mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik. Hingga akhir September 2026, kredit konsumer BRI mencapai Rp242,9 triliun atau tumbuh 9 persen YoY dibandingkan Rp222,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Advertisement Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah produk utama. BRI KPR tumbuh 13,1 persen YoY, BRI Multiguna meningkat 8,9 persen, sedangkan BRI KKB mencatatkan pertumbuhan 302,8 persen.

BRI juga akan mengoptimalkan potensi pertumbuhan kredit konsumer melalui produk BRI Multiguna, pembiayaan perumahan melalui KPR, KKB, serta berbagai produk pinjaman konsumer lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pembiayaan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat.

Di tengah ekspansi kredit, BRI tetap menjaga kualitas pembiayaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang membaik menjadi 2,9 persen pada akhir September 2026, dari 3,1 persen pada Triwulan III 2025.

Perbaikan tersebut setara dengan penurunan sekitar 22 basis poin secara tahunan. BRI mengaitkannya dengan penerapan strategi selective growth, penguatan kapabilitas early warning system, serta optimalisasi proses penagihan dan pemulihan kredit atau collection and recovery.

Kualitas kredit juga tercermin dari rasio Cost of Credit (CoC) yang turun menjadi 2,8 persen pada Triwulan III 2026. Angka tersebut membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,2 persen, atau turun sekitar 41 basis poin secara tahunan.